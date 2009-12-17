Курси валют у банках Харкова

Долар 7,94 - 7,96 грн.

Харків. 17 грудня. УНІАН. На 17 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,94 грн. (продаж - 7,98 грн.), євро - 11,48 грн. (11,49 грн.), Базис - 7,949 (7,995), 11,42 (11,63), Реал-банк - 7,96 (8,01), 11,48 (11,65), (7,995) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 17 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 797.0200 (на 16 грудня – 797.3200), 100 EUR – 1160.4611 (на 16 грудня – 1159.3830), 10 RUR – 2.6393 (на 16 грудня – 2.6517).

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