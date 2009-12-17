Косінов звинувачує метрополітет у неефективному використанні 21 млн. грн.

Харків. 17 грудня. УНІАН. Харківський метрополітен неефективно використав 20 мільйонів бюджетних грошей. Про це сьогодні повідомив начальник територіального управління Рахункової палати в Харківській області Станіслав Косінов, повідомляють «Об’єктив-новини».

Фахівці проводили перевірку використання коштів за 2006-2008 роки і перше півріччя 2009 року. За словами Косінова, в підземці купили кабельно-провідникової продукції на загальну суму 19 млн. грн., яка близько двох років пролежала на складі.

«Виходячи з норм Бюджетного кодексу, це є певного виду порушенням. Класифікується як неефективне використання державних коштів. Стосовно цього метрополітен пояснив, що він керувався одним завданням - це швидкою закупівлею матеріалу, щоб ціна на ці матеріали не дорожчала, хоча питання дуже спірне. І коли матеріал в такому обсязі знаходиться на складах, це є неефективним використанням», - сказав Косінов.

Крім того, були виявлені порушення в проведенні тендерів. Загальна сума коштів, які, за оцінками фахівців Рахункової палати, була використана неефективно, - 20,8 млн. грн.