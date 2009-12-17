У Харкові закриваються ще 11 шкіл

Харків. 17 грудня. УНІАН. У Харкові з завтрашнього дня на карантин буде закрито вже близько 40 шкіл

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби Харківської міськради, у зв`язку зі зростанням захворюваності учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип сьогодні міський голова Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про призупинення навчально-виховного процесу з 18 грудня ще в 11 школах Харкова.

Документ стосується шкіл, розташованих у Дзержинському, Київському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах.

Як повідомляв УНІАН, раніше – з 16 грудня – у Харкові на карантин було закрито 27 шкіл (з близько 180 міських шкіл).

Коментуючи ситуацію на середину тижня, заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА зазначив, що навчально-виховний процес призупиняється у школах Харкова тому, що в них через хвороби відсутні більше третини учнів.

«Ми проаналізували роботу «швидкої допомоги», амбулаторно-поліклінічної служби, стаціонарів інфекційних медустанов, роботу закладів освіти і зробили висновок, що необхідно вживати запобіжних заходів, - пояснив І.ШУРМА. – Якщо ми локально не обмежимо контакти дітей, буде реальна загроза, що через тиждень ситуація стане неконтрольованою».

За його словами, ситуація в дошкільних учбових установах залишається спокійною. Але всі установи (і школи, і дитсадки) щодня перевірятимуться, і, якщо в них будуть відсутні понад 30% дітей, ці установи теж закриють на карантин. Якщо навчально-виховний процес буде припинений більш ніж у половині шкіл, буде введено карантин по всьому Харкову.