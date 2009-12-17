Аваков і Чернов просять у Тимошенко 50 мільйончиків

Харків. 17 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ і голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ звернулися до Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням виділити додаткові кошти обласному бюджету Харківської області на заробітну плату і оплату енергоносіїв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у своєму листі керівники області просять виділити обласному бюджету 50 млн. грн. для подальшого розподілу між місцевими бюджетами області.

За даними прес-служби, в цілому для вирішення проблемних питань, пов`язаних з виплатою зарплати працівникам бюджетних установ і оплати за енергоносії, шістьом містам обласного підпорядкування (за винятком міста Харкова) не вистачає 14 млн. грн.

Що стосується міста Харкова, то, за попередніми підрахунками, для вирішення аналогічних проблем міському бюджету не вистачає 34 млн. грн.