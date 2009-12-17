У Харкові – спалах захворювань на ГРВІ

Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові спостерігається спалах захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це заявив заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА, коментуючи ситуацію з карантином у школах Харкова.

За його даними, рівень захворюваності на ГРВІ сьогодні вдвічі більший, ніж на початку листопада цього року.

І.ШУРМА повідомив, що щоночі бригади швидкої медичної допомоги обслуговують понад 1300 викликів, а кількість госпіталізованих в інфекційні лікарні сягає 150-170 осіб.

«Ми говоримо не про спалах грипу, а про захворюваність на ГРВІ, - зазначив І.ШУРМА. – Я сподіваюся, що мороз і запобіжні засоби дадуть можливість опанувати ситуацією. Якби ми закрили всі школи, ми створили б умови для третьої, складнішої хвилі захворюваності в лютому».

Як повідомляв УНІАН, із завтрашнього дня на карантин буде закрито загалом близько 40 загальноосвітніх шкіл Харкова. Раніше – з 16 грудня – у Харкові на карантин було закрито 27 шкіл (з близько 180 міських шкіл).