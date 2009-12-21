У Харкові пройшов благодійний вечір «Берег Доброї Надії» (фото)

Харків. 21 грудня. УНІАН. 19 грудня, в день Святого Миколая, в готелі «Харків» пройшов благодійний вечір «Берег Доброї Надії».

Вечір проводився вдруге - після того як минулого року переможниця всесвітнього конкурсу краси «Місіс GLOBE 2008» харків`янка Ірина ЧОРНОМАЗ і президент Добродійного фонду «Заповіт» Карина ДАВТЯН вирішили об`єднати свої зусилля, організувавши добродійний захід нового для Харкова рівня.

Цього року на заклик К.ДАВТЯН та І.ЧОРНОМАЗ про допомогу для знедолених дітей відгукнулися десятки впливових і заможних харків`ян. Серед них - бізнесмени та громадські діячі, представники міської та обласної влади.

Вечір пройшов у банкет-холі готелю «Харків» у форматі світського рауту із суворим дрес-кодом, фуршетом, червоною доріжкою, фотосесією та іншими неодмінними атрибутами справжнього світського заходу.

Родзинкою вечора став аукціон, на якому лоти були надані першими особами міста й області, а також - меценатами та спонсорами вечора. Деякі лоти аукціону вже стали традицією - наприклад, знамените варення, власноруч зварене організаторами вечора, - К.ДАВТЯН та І.ЧОРНОМАЗ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, зібрані цього вечора кошти (мова йде про шестизначну суму) повністю будуть передані Спеціалізованому будинку дитини «Зелений Гай».

Нагадаємо, що минулого року на виручені від аукціону кошти (0,5 млн. грн.) організатори акції змогли провести масштабні ремонтні роботи в Харківському обласному притулку для неповнолітніх. Була відремонтована їдальня, душова, у всьому будинку притулку замінено старі вікна і балконні двері на нові металопластикові.

На знімку: благодійний вечір «Берег Доброї Надії» у готелі «Харків».

Фото Александра КОБЗІНА