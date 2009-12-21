Харківські підприємці вимагають зустрічі з Тимошенко

Харків. 21 грудня. УНІАН. У Харкові під стінами облдержадміністрації близько 200 підприємців проводять мітинг на підтримку Юлії ТИМОШЕНКО.

Організаторами акції виступили міські громадські організації підприємців, повідомляє кореспондент газети «Время».

Учасники акції висловлюють жаль, що Ю.ТИМОШЕНКО внаслідок хвороби не змогла відвідати Харків минулими вихідними, і звертаються до керівництва ОДА з вимогою - включити зустріч з харківськими підприємцями до програми наступного візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова.

Учасники акції відзначають, що Ю.ТИМОШЕНКО є єдиним кандидатом на посаду президента України, що пропонує реалістичні і економічно обґрунтовані кроки в системі розвитку підприємницької діяльності. Також підприємці обурені критикою на адресу Ю.ТИМОШЕНКО з боку тих кандидатів, які або нічого не зробили в своїй роботі для розвитку підприємництва, або запам`яталися малому і середньому бізнесу зростанням податкового тиску та збільшенням поборів з боку чиновників.