Берег Доброї Надії, або Подарунок від Святого Миколая (фоторепортаж)

Благодійний вечір «Берег Доброї Надії» з нагоди Дня Святого Миколая пройшов у готелі «Харків».

Вечір проводився вдруге - після того як минулого року переможниця всесвітнього конкурсу краси «Місіс GLOBE 2008» харків`янка Ірина ЧОРНОМАЗ і президент Добродійного фонду «Заповіт», депутат Харківської міськради Карина ДАВТЯН вирішили об`єднати свої зусилля, організувавши добродійний захід нового для Харкова рівня.

Цього року на заклик К.ДАВТЯН та І.ЧОРНОМАЗ про допомогу для знедолених дітей відгукнулися десятки впливових і заможних харків`ян. Серед них - бізнесмени та громадські діячі, представники міської та обласної влади.

Вечір у готелі «Харків» пройшов з неодмінними атрибутами світського рауту. Родзинкою вечора став аукціон, на якому лоти були надані першими особами міста й області, а також - меценатами та спонсорами вечора. Деякі лоти аукціону вже стали традицією - наприклад, знамените варення, власноруч зварене організаторами вечора, - К.ДАВТЯН та І.ЧОРНОМАЗ.

Зібрані цього вечора кошти – мова йде про шестизначну суму – повністю будуть передані Спеціалізованому будинку дитини «Зелений Гай». Вихованці «Зеленого гаю» - діти, позбавлені батьківської опіки, діти з важкими захворюваннями центральної нервової системи, ВІЛ-інфіковані. Установа фінансується з обласного бюджету, і цих коштів не вистачає на приведення до належного стану будівель «Зеленого гаю. Кошти потрібні чималі: споруди відносяться на початок минулого століття, ремонт у деяких з них не проводився десятиліттями.

Минулого року на виручені від аукціону кошти, а це 0,5 млн. грн., організатори акції змогли провести масштабні ремонтні роботи в Харківському обласному притулку для неповнолітніх. Була відремонтована їдальня, душова, у всьому будинку притулку замінено старі вікна і балконні двері на нові металопластикові.

Нинішній вечір на Святого Миколая показав, що, незважаючи на економічну і політичну кризу в країні, у столиці Слобожанщини не перевелися люди, які не забувають про кращі традиції благодійності.

Фото Олександра КОБЗІНА