Ярославський: футбол в Україні стане прибутковим лише років за 10

Харків. 21 грудня. УНІАН. Український футбол стане прибутковим лише через років десять. Таку думку висловив президент харківського «Металіста» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ в інтерв`ю finance.ua.

«Власники клубів мало працюють над комерціалізацією футболу. Необхідно зосереджувати зусилля на своїх клубах, покращувати їхню інфраструктуру. Але найголовніше - залучати глядача, адже основне джерело доходу - це вболівальники», - відповів О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ на запитання, що заважає футбольним клубам бути прибутковими вже сьогодні?

«Металіст» буде робити ставку на вболівальників. Наше завдання - забезпечити на матч 40 тисяч глядачів. Завдяки цьому зацікавляться і телевізійні канали, і рекламні компанії, зросте дохід і від продажу квитків, і від реалізації футбольної атрибутики. Якщо на трибунах сидять 500 чоловік, то такі клуби нікому не потрібні», - переконаний він.

«Я вважаю, що у футболі, як і в будь-якому іншому бізнесі, можна засипати проект грошима, а він виявиться збитковим. Питання гарного менеджменту є головним. Важко сказати, коли українські клуби можуть стати прибутковими. Напевно, років через десять», - вважає президент харківського клубу.

До речі, за даними порталу Transfermarkеt, трансферна вартість «Металіста» - близько 46 млн. євро.