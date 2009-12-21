Ярославський: футбол в Україні стане прибутковим лише років за 10
Металіст робитиме ставку на фанів
Харків. 21 грудня. УНІАН. Український футбол стане прибутковим лише через років десять. Таку думку висловив президент харківського «Металіста» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ в інтерв`ю finance.ua.
«Власники клубів мало працюють над комерціалізацією футболу. Необхідно зосереджувати зусилля на своїх клубах, покращувати їхню інфраструктуру. Але найголовніше - залучати глядача, адже основне джерело доходу - це вболівальники», - відповів О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ на запитання, що заважає футбольним клубам бути прибутковими вже сьогодні?
«Металіст» буде робити ставку на вболівальників. Наше завдання - забезпечити на матч 40 тисяч глядачів. Завдяки цьому зацікавляться і телевізійні канали, і рекламні компанії, зросте дохід і від продажу квитків, і від реалізації футбольної атрибутики. Якщо на трибунах сидять 500 чоловік, то такі клуби нікому не потрібні», - переконаний він.
«Я вважаю, що у футболі, як і в будь-якому іншому бізнесі, можна засипати проект грошима, а він виявиться збитковим. Питання гарного менеджменту є головним. Важко сказати, коли українські клуби можуть стати прибутковими. Напевно, років через десять», - вважає президент харківського клубу.
До речі, за даними порталу Transfermarkеt, трансферна вартість «Металіста» - близько 46 млн. євро.