На Харківщині іноземцям незаконно видали документи
16:09, 21 грудня 2009Харьків
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ГПУ порушила кримінальні справи
Харків. 21 грудня. УНІАН. У Харківській областях органи прокуратури виявили факти незаконної видачі працівниками міліції дозволів на імміграцію та посвідчень на постійне проживання в Україні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Крім Харківської, порушення виявлені також у Житомирській та Київській областях.
Дозволів на імміграцію та посвідчень в трьох областях загалом незаконно видано більш як 60 іноземцям.
У зв’язку з цим прокурорами порушено 18 кримінальних справ, внесено 220 приписів і подань, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 210 посадових осіб. Видані незаконні документи опротестовані.
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