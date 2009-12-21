Частина Харкова - в пітьмі

Харків. 21 грудня. УНІАН. Майже весь Жовтневий район і частина Ленінського залишилися без електрики. Про це повідомляє медіа-група «Об`єктив» з посиланням на аварійно-диспетчерську службу «1562».

За даними служби, будинки знеструмлено через обрив високовольтного кабелю. На даний момент тривають роботи з усуненню наслідків НП. Деякі будинки, повідомив диспетчер, вже підключаються до електропостачання.

Як повідомили в «Харьковобленерго», сталася «серйозна аварія в мережах 6 тисяч вольт». Пошкоджено кабель, який прокладений під землею. Зараз на місці працюють дві аварійні бригади. Але кабель, повідомили в «Обленерго», ремонтуватимуть лише завтра - зараз провадяться роботи, щоб забезпечити постачання електроенергії без цього кабелю.

За інформацією прес-служби КП «Харківські теплові мережі», у зв`язку з відсутністю електроенергії були відключені від тепла п`ять багатоповерхівок по вулиці Переможців. У КП «ХТС» розповіли, що теплопостачання цих п`яти будинків забезпечувалося індивідуальним тепловим пунктом, який працює на електроенергії. Але, говорять в «ХТС», будинки не встигли «охолонути». Тепловий пункт комунальники живили від пересувної електростанції, і теплопостачання було відновлене.