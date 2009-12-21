Яценюк ще раз про стратегічні напрямки

Харків. 21 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що за нинішніх економічних умов країна зобов’язана підтримати аграрний сектор, власну переробну промисловість та торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку точку зору кандидат у президенти висловив сьогодні під час зустрічі з представниками торговельної та виробничих галузей економіки, що проводилася з ініціативи Української торговельної асоціації у Києві.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, тільки доступ до цільових економічно обґрунтованих коштів та кредитування цих галузей може позитивно вплинути як на загальний стан економіки в цілому, так і на розвиток вказаних галузей.

«Країну споживання потрібно перевести в країну виробництва. Якщо цього не відбудеться, то на Україну чекає шлях східноєвропейських країн – там практично перестали будь-що виготовляти. Наше єдине завдання – це будівництво внутрішнього ринку виробництва і вихід на зовнішні ринки. За інших обставин ми не будемо мати своєї економіки», - зазначив кандидат у президенти.

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що на зовнішні ринки треба виходити саме із сільськогосподарською продукцією.

«Україна може нагодувати пів-Європи… Сьогодні, при мінімальних вкладеннях в сільське господарство ми можемо збирати 70 млн. тонн зерна на рік. У разі продовольчої кризи ми нагодуємо наших американських і європейських партнерів, у тому числі - і росіян, тільки до цього треба бути готовими», - сказав він.

При цьому, кандидат у президенти попередив про наявність гострої економічної конкуренції з боку Європейських держав, які, на його думку, «будуть виштовхувати нас із аграрного ринку». Тому А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності створення державного торгового органу, що буде «вигризати кожен долар» у європейських країн.

Також народний депутат акцентував увагу на необхідності зняття мораторію на землю. «Іноземні громадяни не повинні мати права на купівлю землі в Україні. Американцям все одно, скільки друкувати грошей. Земля сільгосппризначення не має підлягати продажу», - зазначив кандидат.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, кредитування також потребує фармацевтична галузь. «70% фармпродукції в Україні - іноземного виробництва», - зазначив він.

Наступним завданням кандидат на пост Президента назвав необхідність формування структури для вивчення споживання в Україні. За його словами, реальної статистики з цього питання не існує в жодній державній установі. А відтак, вкрай важко планувати економіку.

«Необхідне відновлення дієвого департаменту внутрішньої торгівлі та створення чітких правил його діяльності. Сьогодні в Україні торгівлею не займається ніхто», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про важливість торгівлі як сектору економіки, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що «це не тільки близько 33% ВВП, а й 5 млн. робочих місць для громадян країни».

Кандидат у президенти підкреслив, що торгівля і виробництво перебувають у єдиному економічному ланцюгові, та їхнє існування також неможливе без кінцевого споживача. Однак, через втрату купівельної спроможності громадян та через те, що Україна «сіла на інвестиційну голку кредитів», відбувається падіння виробництва.

«По економіці України вдарили 70 млрд. дол. споживчих кредитів. Якщо у споживача немає купівельної спроможності, то з бізнесом відбувається те саме, що з держбюджетом. Бюджетна діра минулого місяця склала 33 млрд. грн. і була скомпенсована за рахунок одного джерела – коштів Міжнародного валютного фонду. Грошей в країні немає. Казначейство з 2-го числа не проплачує жодної гривні. Купівельну спроможність знищено. Економіка України не дає можливості забезпечити сьогодні елементарні життєві стандарти», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Ще однією причиною падіння економіки А.ЯЦЕНЮК назвав зростання валютного курсу.

«Долар вдарив саме по вас (по торгівельній та виробничих сферах економіки – УНІАН). Тому що імпортозаміщення ми не провели. Імпортна складова стала фактично вдвічі дорожчою», - підкреслив він.

На думку кандидата в Президенти, зусилля держави сьогодні важливо зосередити на підтримці підприємств вітчизняної роздрібної торгівлі, «адже саме роздрібна торгівля є ключовим елементом зв’язку між споживачем та виробником, і може забезпечити надходження коштів від споживачів продукції до виробників, а також позитивно впливає на економіку України в якості її головного рушія».

На зустрічі із кандидатом на пост Президента А.ЯЦЕНЮКОМ торгівлю та виробників представляли галузеві асоціації: «Союз виробників харчової промисловості України», «Укроліяпром», «Всеукраїнська асоціація пекарів», «Асоціація підприємств побутової техніки та електроніки», «Укрцукор», «Укртютюн», Українська торгово-промислова конфедерація, Київська організація роботодавців торгівлі та сервісу «КОРТС» та інші.