Погода на вівторок

Харків. 21 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише на заході невеликий сніг, вдень з переходом у дощ, на Закарпатті помірні опади, вдень подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у західній та південній частині місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 13-18°, у східних та центральних областях до 22° морозу, вдень 3-8°, на заході 0-5° морозу; у Криму вночі 4-9° морозу (на узбережжі 0-5° тепла), вдень 3-8° тепла.

У Київській області у вівторок істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 3-5° морозу.