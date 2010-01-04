Харківський Рух вважає, що Бандері не потрібне звання Героя України

Харків. 4 січня. УНІАН. Громадська організація «Харківський крайовий народний Рух» вважає правильними дії Президента Віктора ЮЩЕНКА, який не підписав указу про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі організації, свою точку зору Харківський крайовий народний Рух висловлює у зв’язку з тим, що останнім часом деякі патріотичні організації та громадсько-політичні діячі зверталисья до Президента України з пропозицією присвоїти посмертно звання Героя України Степану Бандері з нагоди 100-річчя від дня його народження.

«Степан Бандера стоїть на вершині історії поруч з такими велетнями українського духу і чину, як Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Іван Франко, Симон Петлюра, і так само, як і вони, не потребує жодних почесних нагород і почесних звань. Слава їм!», - йдеться у заяві ХКНР.

Організація ХКНР вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО «вчинив правильно, не підписавши відповідного указу».