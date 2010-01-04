Харківщина збільшила поголів’я с/г тварин

Харків. 4 січня. УНІАН. В 2009 році Харківська область збільшила поголів’я сільськогосподарських тварин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдепржадміністраціії, з початку 2009 р. в сільськогосподарських підприємствах області збільшено поголів’я великої рогатої худоби – на 8%, свиней – на 13%, овець і кіз – на 18%.

Збільшення поголів’я досягнуто за рахунок того, що сільськогосподарські підприємства області почали все більше уваги приділяти відтворенню кількості тварин.

Станом на 1 грудня 2009 р. одержано 194,9 тис. голів поросят, що на 17% більше, ніж в минулому році, ягнят – 3,9 тис. голів (або на 30% більше), телят – 40,8 тис. голів.

Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби підвищилися на 3%, свиней – на 6% та становлять відповідно 451 і 326 грамів, повідомили у прес-службі.