Симоненко знову вибився в лідери

Харків. 5 січня. УНІАН. Якби вибори Президента України відбулися минулого тижня, то більшість з учасників інтерактивного опитування, яке проводиться сайтом «Об`єктив-новини»,віддали б свої голоси за Петра Симоненка. Йому віддали перевагу 25% опитаних.

З відставанням у 2% йде Віктор Янукович. 22% набрала Юлія Тимошенко, увійшовши таким чином, до трійки лідерів голосування. Не пішли б на вибори 6% опитаних, а ще 3% проголосували б проти всіх.

Опитування проводилося в період з 21 по 28 грудня. Всього взяли участь у голосуванні 2552 особи.

Як повідомлялося, за підсумками голосування, яке проходило з 14 по 21 грудня, Петро Симоненко набрав 25%, Віктор Янукович - 23%, Юлія Тимошенко - 22%. П`ятірку лідерів замикали Сергій Тигипко (11%) і Олег Тягнибок (9%).