В селі Затишшя 23-річний чоловік зарізав односельця

Харків. 5 січня. УНІАН. Трагедією закінчилася бійка, що сталася в селі Затишшя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської обласної міліції, в перший день нового року біля одного з магазинів побилися односельчани 1982 та 1986 років народження.

У ході бійки, яка виникла на ґрунті раптової неприязні, 23-річний чоловік кухонним ножем вдарив у груди 27-річного односельця, внаслідок чого останній помер на місці події.

Слідчим відділом Липецького відділення міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України. Триває слідство, повідомили в прес-службі.