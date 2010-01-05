У Харкові пройшла акція з вимогами підвищення пенсій

Харків. 5 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько двохсот пенсіонерів, «чорнорбільців» та інвалідів пікетували приміщення Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області з вимогами перерахування пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали в руках транспаранти з написами: «Пенсійний фонд, віддай наші гроші», «Щоб Вона жила на одну пенсію», «Не дамо себе обікрасти!», «Юля, не юли!», демонструючи своє ставлення до політики уряду у сфері пенсійного забезпечення.

Люди похилого віку заявляли журналістам про неможливість жити на існуючі в Україні пенсії.

За даними організаторів, у пікетуванні взяли участь представники близько 15 громадських організацій Харківщини. Вони повідомили, що учасники акції підготували колективного листа на ім’я прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, головною вимогою якого є виконання прийнятого Верховною радою закону про збільшення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій в Україні.

Фото сайту медіа-групи «Об’єктив»