Аваков скаржиться прокурору на Януковича і Добкіна

Харків. 20 січня. УНІАН. У зв’язку з незаконною агітацією під час першого туру виборів Президента України голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до прокуратури області з вимогою вжити невідкладних заходів прокурорського реагування для усунення порушень закону як з боку кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та інших кандидатів, так і Харківської міської ради та її виконавчих органів і служб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, А.АВАКОВ змушений звернутися до прокурора області після того, як Дзержинський районний та Харківський апеляційний адміністративний суди відмовилися розглянути скарги губернатора на те, що в час, заборонений законом, не було знято агітацію за В.ЯНУКОВИЧА з вулиць Харкова - банерів, рекламних щитів, великих полотен на будинках.

Передвиборні агітаційні матеріали не були зняті з 24-ї години останньої п’ятниці, що передує дню виборів, 17 січня, висіли 18 та 19 січня 2010 року. Агітаційні матеріали деяких кандидатів у Президенти України так не зняті по сьогодні», - йдеться у повідомленні прес-служби.

У листі до прокурора А.АВАКОВ вказує на порушення вимог частини 17 статті 64, частин 2, 3, 4 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України, якими передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими законом, забороняється.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби обласної міліції, до районних підрозділів Головного управління МВС України в Харківській області на 20.00 17 січня 2010 р. надійшло 37 звернень громадян (24 – по місту, 13 – по області) «за фактами порушень, пов’язаних з розміщенням агітаційних матеріалів одного з кандидатів у президенти України на території Харкова та області».

16 січня прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні плакати кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА з вулиць міста. 17 січня на багатьох будинках Харкова залишалися великі агітаційні полотна з портретами В.ЯНУКОВИЧА.

17 січня до суду звернувся народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) з приводу нереагування Харківської міськради на наявність у місті наочної виборчої агітації в заборонений законом час.

17 січня Дзержинський райсуд Харкова залишив без розгляду прохання А.АВАКОВА визнати протиправною бездіяльність Харківської міськради стосовно розміщення передвиборчої агітації кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА в час, заборонений законом, а також вимогу губернатора змусити владу Харкова прибрати плакати В.ЯНУКОВИЧА з вулиць міста, яка знаходилася там в переддень 16 січня і в день голосування 17 січня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА