Трасу Київ-Харків-Довжанський ремонтуватиме Альтком

Харків. 20 січня. УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» виграла тендер на проведення капітального ремонту ділянки дороги Київ-Харків-Довжанський вартістю понад 600 млн. грн.

Про це повідомила УНІАН прес-служба підприємства.

За словами заступника генерального директора ФПГ «Альтком» Михайла КОВАЛЬОВА, компанія виграла тендер на капітальний ремонт ділянки автодороги Київ-Харків-Довжанський довжиною 45,5 км, сума контракту перевищує 600 млн. грн. Фахівці ТОВ «Дорожнє будівництво Альтком» планують розпочати роботи вже у березні. Оплата контракту виконуватиметься за рахунок коштів кредиту Світового банку, а відшкодування ПДВ - за рахунок коштів Держбюджету України.

«Укравтодор» підпише контракти з названими компаніями протягом 28 днів, відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2009 р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн. дол. кредиту для ремонту ділянки дороги Київ-Харків-Довжанський - 120 км дорогі «Бориспіль-Лубни».

Кредит надано на 30 років зі ставкою LIBOR + змінний спред. З суми 400 млн. дол. 298,5 млн. дол. бути призначено на капітальний ремонт дороги, 100 млн. дол. – на поліпшення стану аварійно небезпечних ділянок дороги, 1,5 млн. дол. – на розвиток кадрового та інституційного потенціалу.

Мета проекту - приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни. Ця дорога є однією з найважливіших магістральних доріг України, яка відповідає міжнародному транспортному коридору Європа-Азія, а також входить до переліку об`єктів, які готуються до проведення в Україні Чемпіонату Євро-2012.

«Укравтодор» розраховує завершити реконструкцію дороги «Бориспіль-Лубни» за проектом з Міжнародним банком реконструкції і розвитку (або Світовим банком) до 2012 року.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» - одна з найбільших компаній в Україні, опікується проектуванням, будівництвом транспортних магістралей, комплексним будівництвом автомобільних доріг, шляхопроводів, а також виконує середній і капітальний ремонт дорожнього покриття.

Група представлена у 12 областях України. ФПГ «Альтком» має великий і високотехнологічний парк автомобільної, будівельної і дорожньо-будівельної техніки. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвестбуд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем», «Дорожнє будівництво Альтком» тощо.