Янукович ратить тим, хто програв, знайти себе

Харків. 20 січня. УНІАН. Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вже зустрівся і провів переговори з більшістю інших кандидатів на пост глави держави, які не вийшли у другий тур виборів, і запропонував їм спільно шукати шляхи подальшого розвитку і об’єднання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Харкові, де перебуває з робочою поїздкою.

«Я практично з більшістю, я сказав би так, лідерів зустрівся, провів переговори, і кожному з них сказав, що ми повинні дивитися і йти у майбутнє, шукаючи модель об’єднання нашої країни, модель організації ефективної системи влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи веде він переговори з політиками, які не вийшли у другий тур, про свою подальшу підтримку на виборах Президента.

Говорячи про Сергія ТІГІПКА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «поважає і добре знає цю людину». «Те, що він не був п’ять років у політиці, - це була його особиста справа. Від цього моє ставлення до нього не змінилося. Це людина прагматична, має достатній досвід», - сказав кандидат у президенти.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що запропонує кожному з кандидатів, які не пройшли у другий тур виборів, знайти себе у майбутньому розвитку нашої держави.

Водночас він вкотре підкреслив, що поважає вибір українців, які у першому турі не голосували за нього, і запевнив, що на посту глави держави обов’язково врахує їхні інтереси, реалізовуючи свою програму розвитку України.