«Сильна Україна» готує кандидата в мери Харкова

Харків. 20 січня. УНІАН. Партія «Сильна Україна» планує взяти участь у виборах мера Харкова, які відбудуться в травні 2010 року.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ, відповідаючи на запитання про плани після президентських виборів.

«У нашому виборчому штабі обговорюється це питання, але кандидатури ми поки що не називаємо», - сказав А.МОЧЕНКОВ.

Він підтвердив, що його партійна організація не братиме участі у другому турі виборів Президента України, принаймні, «на сьогодні така ситуація». Актуальним у цей час питанням для парторганізації, сказав її керівник, є «аналіз результатів першого туру і підготовка до місцевих виборів».

За словами А.МОЧЕНКОВА, на Харківщині зараз відчувається великий інтерес до партії «Сильна Україна», зокрема, до її лідера Сергія ТІГІПКА. Він зазначив, що сьогодні йде активне формування партійних структур в області, і багато харків’ян «подало заяви про вступ до партії».

Як повідомляв УНІАН, кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО на виборах глави держави в Харківській області посів друге місце, набравши у першому турі, за попередніми даними, близько 19% голосів виборців. На першому місці Віктор ЯНУКОВИЧ (близько 50%), на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (близько 11%).