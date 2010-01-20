Курси валют у банках Харкова

Долара 8,06 - 8,08 грн.

Харків. 20 січня. УНІАН. На 20 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,06 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,55 грн. (11,56 грн.), Базис - 8,06 (8,15), 11,53 (11,7), Реал-банк - 8,08 (8,17), 11,48 (11,7) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 20 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 800.5500 (на 19 січня – 800.1200) 100 EUR – 1143.1053 (на 19 січня – 1149.6924) 10 RUR – 2.7120 (на 19 січня – 2.7034).

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