Погода на четвер

Харків. 20 січня. УНІАН. Завтра на півдні України очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний, хуртовини, у Криму сильний мокрий сніг та дощ, сильна ожеледь, місцями налипання мокрого снігу.

На решті території невеликий сніг, лише у північних областях без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17° морозу, на півночі Лівобережжя до 22°, вдень 9-14° морозу; на Закарпатті вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; у південних областях протягом доби 6-11° морозу, в Криму від 4° морозу до 1° тепла.

У Київській області у четвер істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 9-14° морозу. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 11-13° морозу.