Аварія на Салтівці: кілька вулиць без води

Харків. 29 січня. УНІАН. В четвер у Московському районі по проспекту 50 років ВЛКСМ, 59 сталася аварія на магістральному водогоні (Д-400).

Як повідомляє сайт міськради, у зв’язку з аварією з 17.00 до 24.00 28 січня було повністю обмежене водопостачання таких будинків:

- проспект 50 років ВЛКСМ, 59, 61а, 65, 68, 70, 72, 72а, 72б, 59а, 59б, 59г;

- вул. Р. Ейдемана, 15а, 15б;

- проспект Тракторобудівників, 102а, 102б, 102в, 102, 108, 108а, 110, 112, 114, 114а, 114б, 116, 118, 118а, 118б, 120, 122, 122а;

- вулиця Тимурівців, 44, 46, 48.

Для мешканців цих будинків своєчасно організовано підвезення води в цистернах, повідомляє сайт.