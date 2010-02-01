Добкін скликає позачергову сесію

Депутати розглянуть звернення

Харків. 1 лютого. УНІАН. У середу, 3 лютого, відбудеться 40 позачергова сесія Харківської міської ради 5 скликання. Як повідомляє сайт міськради, розпорядження про скликання сесії підписав міський голова Михайло ДОБКІН. У порядку денному – розгляд звернення міської ради та різне. Про суть звернення і про те, до кого звертатимуться депутати, не повідомляється.

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