Добкін скликає позачергову сесію

00:04, 01 лютого 2010
Харьків
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Депутати розглянуть звернення

Харків. 1 лютого. УНІАН. У середу, 3 лютого, відбудеться 40 позачергова сесія Харківської міської ради 5 скликання.

Як повідомляє сайт міськради, розпорядження про скликання сесії підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

У порядку денному – розгляд звернення міської ради та різне.

Про суть звернення і про те, до кого звертатимуться депутати, не повідомляється.

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