Харківщина перевиконала план надходжень до Пенсійного фонду

Харків. 1 лютого. УНІАН. План власних надходжень до Пенсійного фонду Харківської області за 2009 рік виконано в цілому по області на 106%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, до бюджету Пенсійного фонду області в 2009 році надійшло 6001,7 млн. гривень, що на 85,9 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.

І.ТЕРЕХОВ зазначив, що на сьогодні в області «продовжується робота по збільшенню надходжень до Пенсійного фонду». Так, за січень 2010 року план власних надходжень, за оперативними даними, виконано в цілому по області на 112,5%, до бюджету Фонду надійшло 441,5 млн. грн., що на 49,1 млн. грн. більше від запланованого.

Посадовець запевнив, що фінансування та виплата пенсій по Харківській області забезпечується у встановлені законодавством терміни, при цьому проводиться постійна робота щодо забезпечення виплати боргів підприємств та організацій області, які мають заборгованість.