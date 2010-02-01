ЗМІ поспішили відправити у відставку Данилова
15:43, 01 лютого 2010Харьків
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Спростування: долю президента Прем`єр-ліги вирішать пізніше
|Виталий ДАНИЛОВ
Керівник Комітета ФФУ з етики і чесної гри Ігор Кочетов дійсно запропонував поставити на голосування питання про відсторонення Данилова, проте у результаті більшістю голосів Виконкомом ФФУ ухвалено рішення передати на розгляд в КДК ФФУ справу щодо заяви президента Прем`єр-ліги про те, що йому відомо імена арбітрів, які брали хабарі.
Динамо Киев от Шурика
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