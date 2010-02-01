Тимошенко приїздить до Харкова 3 лютого

Харків. 1 лютого. УНІАН. Прем’єр-Міністра України Юлія ТИМОШЕНКО в середу, 3 лютого, здійснить робочу поїздку до Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-сулужбі Харківської облдержадміністрації, очікується, що Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з молоддю Харкова. Темою розмови стане питання про молодіжне житлове кредитування в Україні.

Очікується також, що прем’єр-міністр виступить на обласному телебаченні.

Як повідомляв УНІАН, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова у січні ц.р. двічі переносився.