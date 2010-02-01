Маркевича можуть призначити тренером збірної України

Харків. 1 лютого. УНІАН. 1 лютого Виконком Федерації футболу України (ФФУ) назве нового головного тренера збірної України. За інформацією джерел з ФФУ, делегати Виконкому зупинилися на кандидатурі коуча «Металіста» Мирона Маркевича, повідомляє Kharkiv EURO.

Мирона Богдановича викликали з розташування «Металіста» в Ізраїлі і він вже прилетів до Києва, де сьогодні його повинні оголосити виконуючим обов`язки головного тренера. За інформацією кореспондента «Проспорту», Маркевич разом з президентом «Металіста» Олександром Ярославськимвже прибули у будівлю Будинку футболу.

У той же час, інше джерело повідомило, що головний фаворит на тренерський місток Юрій Калитвинцев стане асистентом головного тренера.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Як повідомив Григорій Суркіс, обговорення кандидатури головного тренера збірної відбудеться за закритими дверима. Але оголосять нового наставника національної команди перед ЗМІ.