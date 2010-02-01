Аваков вступив до партії «За Україну!»
18:31, 01 лютого 2010Харьків
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Губернатор вийшов з «Нашої України»
Харків. 1 лютого. УНІАН. Харківський губернатор Арсен Аваков увійшов у правління Харківської обласної організації політичної партії «За Україну!».
Таке рішення ухвалили делегати II Конференції Харківської обласної організації, яка відбулася вчора.
Як повідомляє офіційний сайт політсили, напередодні Аваков вийшов з «Нашої України» та вступив до партії «За Україну!».
Конференція у своїй резолюції зазначила, що діяльність ПП «За Україну!» буде спрямована, перш за все, на забезпечення незворотних змін у суспільстві з ключових напрямів становлення та розвитку громадянського суспільства.
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