Аваков вступив до партії «За Україну!»

Харків. 1 лютого. УНІАН. Харківський губернатор Арсен Аваков увійшов у правління Харківської обласної організації політичної партії «За Україну!».

Таке рішення ухвалили делегати II Конференції Харківської обласної організації, яка відбулася вчора.

Як повідомляє офіційний сайт політсили, напередодні Аваков вийшов з «Нашої України» та вступив до партії «За Україну!».

Конференція у своїй резолюції зазначила, що діяльність ПП «За Україну!» буде спрямована, перш за все, на забезпечення незворотних змін у суспільстві з ключових напрямів становлення та розвитку громадянського суспільства.