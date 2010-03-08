Харківським жінкам подарували 700-кілограмовий торт

На свято 8 Березня жінки Харкова отримали в подарунок найбільший в Україні бісквітно-кремовий торт.

Як передає кореспондент УНІАН, 700-кілограмовий торт «Вічна весна» у формі вісімки подарував жінкам Благодійний фонд Олександра Фельдмана і представив його в рамках арт-акції «Весна…Не приховуючи почуттів» (оригінал російською точно: «Весна…Обнажая чувства»), яка пройшла в мистецькій галереї «АВЕК».

Вітаючи жінок зі святом, президент Фонду Борис ФЕЛЬДМАН зазначив, що над святковим тортом протягом трьох діб працювали близько 50 працівників чотирьох кондитерських фірм.

Представники «Книги рекордів України» вручили авторам проекту відповідний сертифікат і потвердили, що в Харкові спечений найбільший не лише в Україні, а й у світі бісквітно-кремовий, «у формі вісімки», торт. На виготовлення 700-кілограмового диво-торту пішло, зокрема, 280 кг бісквіту, 200 кг крему та 140 кг сиропу.

Враховуючи успіх і реакцію учасників дійства, зазначив Б.ФЕЛЬДМАН, автори проекту мають намір у майбутньому «продовжити традицію».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА