Азаров вніс кандидатуру Семиноженка на посаду віце-прем`єр-міністра

12:27, 11 березня 2010
Харьків
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Формується новий уряд

 

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