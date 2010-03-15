Металіст поступився Шахтареві 1:2

Харків. 15 березня. УНІАН. У матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зазнав поразки від донецького Шахтаря.

Гра, яка пройшла на Донбас Арені, завершилася з рахунком 2:1 на користь гірників, повідомляє Kharkiv EURO.

Першими рахунок на 14-й хвилині відкрили харків’яни. Антонов, отримавши пас від Едгар, відірвавшись від захисника збірної Кобіна, пробив у дальній кут воріт. П`ятов у шпагаті лівою ногою зачепив м’яч, але не настільки, щоб відбити: 0:1.

Гірникам вдалося відігратися на 31-й хвилині після призначення штрафного поблизу воріт Металіста. На удар з правого флангу першим, випередивши захисника Папа, відреагував Левандовський, пробивши у падінні ногою: 1:1.

Шахтар тривалий час домінував у другому таймі, і після однієї з контратак Коста з правого флангу пробив у дальній кут. Горяїнов був безсилий щось зробити: 2:1.

З 38 очками Металіст залишається на 3-му місті. Дніпро, вигравши в Оболоні (2:0), з 33 очками йде четвертим, скоротивши розрив з Металістом до 5 очок.

Завдяки виграшу Шахтар по очках зрівнявся з Динамо, яке має гру в запасі. У лідерів по 49 очок.