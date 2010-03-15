Україні потрібна довгострокова освітня програма – політолог

Харків. 15 березня. УНІАН. Для стабільного розвитку української системи освіти негайно потрібно ухвалювати довгострокову державну програму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у прес-центрі «Майдан Свободи» на круглому столі, присвяченому питанню принципів формування нової коаліції політичних сил у Верховній раді України та новим призначенням в уряді, сказав політолог Валерій ДУДКО, коментуючи заяву віце-прем’ра з гуманітарних питань Володимира СЕМИНОЖЕНКА про те, що цьогорічні випускники, можливо, складатимуть і зовнішнє незалежна оцінювання, і вступні іспити до вишів.

В.ДУДКО звернув увагу на те, що кожен новий міністр освіти України починає «експериментувати».

«Більшість людей, які туди приходять, вчергове починають ставити експерименти. Нам терміново потрібно перейти від політики й ухвалити потужні державні програми терміном на 20 і більше років, заборонивши вносити туди якісь корективи, тоді вектор наших дій буде більш правильний та ефективний», - сказав В.ДУДКО.

Це, на його думку, вбереже систему освіти України від різких потрясінь і дозволить їй прогнозовано розвиватися.