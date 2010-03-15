Курси валют у банках Харкова

Долар 7,96 - 7,97 грн.

Харків. 15 березня. УНІАН. На 15 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,9612 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 10,94 грн. (10,95грн.), Базис - 7,961 (8,0135), 10,92 (11,02), Реал-банк - 7,97 (8,02), 10,9 (11,05) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 15 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.8000 (на 12 березня – 798.0400) 100 EUR – 1098.1717 (на 12 березня – 1089.8832) 10 RUR – 2.7146 (на 12 березня – 2.7034)

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