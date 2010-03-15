Хтось прикупив уже 28% акцій Світла шахтаря

Харьков.15 марта. УНИАН. Физическое лицо сконцентрировало в собственности 28,192% акций ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» (Харьков).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что соответствующее уведомление от регистратора завод получил 12 марта т.г.

Справка УНИАН. ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» является одним из старейших машиностроительных предприятий, специализирующихся на изготовлении скребковых забойных конвейеров, перегружателей и головных светильников по индивидуальным заказам шахт с учетом горно-геологических условий работы.

Кроме конвейеров, завод изготавливает гидромуфты, запчасти к горно-шахтному оборудованию, взрывобезопасные головные светильники, товары народного потребления.

24,0996% акций ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» принадлежит ООО «Свет» (Харьков), 23,9138% – ЗАО «Горловский машиностроитель» (Донецкая обл.), 15,3536% – Medco Services Limited (Виргинские острова), 15,3536% – ЗАО «Донгорбанк» (Донецк), 28,192% – физическому лицу.