Інтелектуали Росії збирають підписи за відставку Путіна

Вдова Андрія Сахарова Олена Боннер, популярні телевізійні актори, відомі дисиденти і правозахисники, праві політики та тисячі інших відомих людей Росії вже поставили свої підписи під петицією, оприлюдненою в інтернеті, котра вимагає відставки з посади прем’єр-міністра Володимира Путіна, повідомляє «Радіо Свобода».

Понад дві тисячі підписів за відставку Володимира Путіна вже поставлено під петицією, яку оприлюднило російськомовне онлайн-видання «Єжедневний журнал», цей документ також продубльований на спеціально створеному сайті putinаvotstavku.ru.

Зокрема, у петиції наголошено, що «в Росії не може бути ніяких справжніх перетворень, допоки Путін має реальну владу в державі», і стверджується, що країна може повернутися до демократичного поступу лише після відходу Путіна від контролю за російською владою і суспільством.

Автори петиції вважають також, що Путін став символом жорстокості до власних громадян і Росія за його правління стала корумпованою та непрогнозованою державою.

Один із тих, хто підписав петицію, відомий російський дисидент Володимир Буковський, зокрема, сказав із цього приводу Радіо Свобода: «Були якісь ілюзії, але зараз вони починають танути… І, судячи з останніх подій, із наростання хвилі народних протестів по всій країні, у цілому з’являється якась широка згода. Нарешті стали розуміти, що причиною нинішнього глухого кута є той режим, котрий був створений, починаючи з 2000 року».

Серед інших відомих людей Росії, котрі підписали цю петицію, – також відомий за телесеріалом «Вулиця розбитих ліхтарів» актор Олексій Дєвотченко, сатирик і автор телешоу 1990-х «Ляльки» Віктор Шендерович, фронтмен рок-групи «Телевізор» Михайло Борзикін, опозиційний політик Борис Нємцов, колишній світовий чемпіон із шахів Гаррі Каспаров.

Редактор «Єжедневного журналу» Олександр Рихлін уже повідомив сьогодні Радіо Свобода, що його сайт атакують хакери, і пов’язав такі дії з публікацією петиції за відставку Путіна.

Ця вимога тисяч інтелектуалів Росії з’явилася після низки критичних виступів у культурних колах проти Путіна, зокрема, після виступу 7 березня проти російської влади відомого петербурзького рок-співака Юрія Шевчука підчас його концерту в Москві.

Цієї зими щонайменше у 15 великих містах відбулися стихійні соціальні протести. Зокрема, у кінці січня в Калінінграді під час 10-тисячної маніфестації лунали заклики проти Путіна. Очікується й нова, загальнонаціональна акція соціального протесту, призначена в Росії на 20 березня.

І хоча соціологи Росії кажуть, що популярність Володимира Путіна в народі ще дуже висока, все ж той же Володимир Буковський вважає, що автори петиції діють у ногу з часом: «Ми звикли до того, що справа здається безнадійною, однак робити це треба, оскільки це своєрідний моральний обов’язок – адже терпіти наругу, беззаконня, репресії не можна. Це не дозволено нам, і не має значення, що думає про це влада».