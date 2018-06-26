Фельдман про Азарова, нового губернатора, податки на багатство і Ноїв ковчег

Ваша оценка назначению Н.Азарова на пост Премьер-министра Украины, и как такое назначение скажется на развитии Харькова? Как намерено взаимодействовать объединение «За Харьковщину!» с новым Кабмином?

Как представитель противоположного лагеря могу сказать одно, фигура Азарова, из всей команды «регионалов» наиболее соответствует этому назначению. Что касается отношения к Харькову, то многое будет зависеть от того, кто возглавит облгосадминистрацию и как этот человек построит отношения с Кабмином, городской властью, народными депутатами-харьковчанами. После того как появится новый губернатор – будем рассматривать вопрос о подписании Меморандума между областной властью и объединением «За Харьковщину!». Хотелось бы также выйти на особый формат отношений между депутатами-харьковчанами и Кабмином. Президенты, премьеры и губернаторы меняются, а проблемы, которые нужно решать все равно остаются.

Кто, по Вашему мнению, сегодня имеет наибольшие шансы возглавить Харьковскую облгосадминистрацию?... Какова будет позиция харьковского БЮТа к новой власти в регионе?

Думаю, что однозначного ответа на этот вопрос сегодня не знает никто. После того как многие влиятельные участники избирательной кампании Януковича не получили должностей в Кабмине Азарова – заметно уменьшились шансы тех кандидатов, которые обсуждались раньше.

Как только вопрос с губернатором решится – мы дадим общий брифинг харьковского БЮТа. Сейчас мы прорабатываем наши принципиальные требования к новому губернатору. Могу сказать одно – мы будем в аргументированной и содержательной оппозиции.

Экс-губернатор Харьковщины Арсен Аваков поддержал на выборах Ю.Тимошенко и наверняка теперь рассчитывает на некоторое сотрудничество лидером оппозиции. Каким Вы видите возможный формат этого сотрудничества?

Мы очень благодарны А.Авакову за поддержку Ю.Тимошенко между первым и вторым туром выборов, поэтому будем от имени областного штаба рекомендовать его кандидатуру на пост министра в оппозиционном правительстве Ю.Тимошенко. Если новая власть будет устраивать против него репрессии – будем активно защищать. Он же искренний человек и наверняка поддерживал Ю.Тимошенко не за обещания будущего трудоустройства, а по принципиальным мотивам.

Губернатор уже успел заявить о том, что он не является депутатом и поэтому не сможет быть членом оппозиционного Кабмина… То же самое касается и Ю.Тимошенко, которая также не имеет депутатского мандата.

Это все условности. Если вы помните первое оппозиционное правительство Украины 1998 года, то в нем вообще половина людей не была депутатами. Оппозиционное правительство – это команда, которая претендует на то, чтобы после следующих выборов стать официальным правительством. Какая разница, откуда претендовать на этот статус? У нас что министрами становятся только депутаты?

Т.е. Вы не согласны с утверждением отдельных политиков, что Тимошенко не может быть лидером оппозиции, не являясь депутатом…

Лидер – это категория статусная и психологическая. Лидера, в отличие от министра, губернатора, председателя колхоза, невозможно назначить или снять. Тимошенко лидер оппозиции – и это факт. Хотя бы потому, что она показала второй результат на выборах, имеет второй рейтинг в стране, имеет вторую по численности фракцию. Ей не нужен депутатский мандат, чтобы быть лидером оппозиции.

Как Вы прокомментируете заявления Яценюка о том, что он не признает лидером оппозиции Ю.Тимошенко и будет самостоятельно формировать оппозиционный Кабмин?

Мне кажется, что мы имеем дело с четкой политической стратегией – не допустить консолидации оппозиции вокруг Ю.Тимошенко. Арсению Петровичу будет трудно подтвердить свое альтернативное виденье оппозиции, поскольку у него нет в парламенте ни фракции, ни группы и он выражает только свое мнение в стенах парламента. Такое же мнение может выражать и Инна Богословская, и любой внефракционный депутат. Это серьезная проблема, которую Яценюк старается не замечать.

Наверняка Ю.Тимошенко постарается усилить национал-патриотическую риторику, чтобы перебрать голоса Западной Украины и Центра. По имеющейся информации, вокруг нее сейчас консолидируются многие известные борцы за Независимость Украины, такие как Левко Лукьянеко, известный, в том числе, своими антисемитскими высказываниями. Не смущают ли Вас взгляды потенциальных политических побратимов?...

Фактически, в вашем вопросе и есть ответ. Я четко вижу свою политическую миссию и востребованность в новых условиях. Я буду с Тимошенко, во-первых, для того, чтобы оппоненты не вбивали людям в головы мысль о том, что Ю.Тимошенко – националистка и представительница только Западной Украины. А во-вторых, буду в БЮТе ради того, чтобы многие национал-демократы не «послетали с катушек» и не превратились в антисемитов. Очень часто одно превращается в другое.

В последнее время появились публикации в СМИ, в которых говорится о возможных перестановках в руководстве областного БЮТ по результатам президентских выборов. Как Вы оцениваете итоги работы Харьковского штаба на президентских выборах, и считаете ли Вы целесообразным «разбор полетов»?

Я считаю, что разбор полетов просто необходим. Не все наши депутаты, которые участвовали в избирательной кампании, не все наши партнеры по блоку из других входящих в него партий – работали так, как было надо и как требовал центральный штаб. Результаты Тимошенко во втором туре выборов на Харьковщине, понятное дело, ниже, чем на Западной Украине. Но и выше, чем в Донецкой, Луганской, Одесской, Запорожской областях и в Крыму. Мы показали в городе и области практически такой же результат, как был за Ющенко в «третьем туре» 2005 года, при том что явка была на 15% ниже и накал страстей был другим.

А что касается различных статей в СМИ на тему «провала выборов на Харьковщине», то они инициированы бывшими членами НСНУ, которые оказались сегодня без работы и хотели бы перейти «порулить» в БЮТ. Это нормальное явление. Через месяц-другой эти люди найдут себе другое применение и успокоятся.

Как Вы оцениваете решение С.Тигипко войти в правительство Азарова на посту вице-премьера?

Я не думаю, что Сергей Леонидович просто взял и «дешево разменялся», как многим сегодня может показаться. Я предполагаю, что это первый этап многоходовой комбинации, где цель – вырастить нового лидера ПР или той партии, которая придет ей на смену. Скорее всего, мы имеем дело с долгосрочным проектом по созданию еще одной партии и еще одного лидера для Юго-Востока.

Возможен ли новый триумф Тимошенко в политике после проигрыша на выборах, ведь традиционно проигравших у нас жалеют, но не любят? Украина – не Европа. Даже в США, кандидаты проигравшие выборы президента, как правило, больше не возвращаются.

Не вижу в этом никакой проблемы. Виктор Федорович Янукович опровергнул это правило. Какие нужны еще примеры?

Сегодня многие говорят о том, что на руку новому правительству сыграет то, что новый президент не будет мешать им работать. Достаточно будет косметических реформ и незначительных улучшений жизни, чтобы люди разочаровались в Тимошенко… К тому же и экономический кризис постепенно сменяется экономическим оживлением во всем мире.

Никто изначально не желает новой власти, чтобы ее правление принесло людям проблемы. Пусть они реально улучшат жизнь людей, как обещали. Политика – политикой, а жизнь людей – это жизнь людей.

Если новая команда видит свой главный мотив в том, о чем вы говорите, то это большая ошибка. Никогда не нужно недооценивать людей и сводить их выбор до уровня «водки и колбасы».

Оппозиционные эксперты озвучивают опасения, что правительство Азарова будет выводить экономику из кризиса посредством жесткого ручного управления, повышения налогов на малый и средний бизнес, увеличения тарифов и пр. – разделяете ли Вы эти опасения?

Я считаю, что у каждого руководителя есть иммунитет на «100 дней» работы. Это время нужно, чтобы показать намерения и начать что-то делать. Пока не прошел этот срок, еще рано о чем-то говорить. Лично я не думаю, что кому-то удастся переложить основную тяжесть выхода из кризиса на плечи населения. Люди просто не в состоянии сегодня платить более высокие цены и налоги. Единственный разумный выход в сложившейся ситуации – введение налогов на крупную недвижимость и богатство, экономия на государственных расходах, борьба с коррупцией. Мне кажется что команда Н.Азарова это понимает.

Нынешняя власть говорила о том, что она намерена провести международный аудит состояния украинской экономики и расходования бюджетных средств – что это даст, по Вашему мнению?

Мне бы тоже хотелось увидеть результаты этого аудита, особенно там, где речь идет о ремонте дорог, строительстве объектов ЕВРО-2012. Но думаю, что ничего этого мы не увидим, потому что эта идея из разряда «заведомо нереализуемых». На каких правовых основаниях частные иностранные аудиторы получат допуск к этой информации? Кто будет контролировать законность использования этой информации? В чем тогда смысл содержать Счетную палату? Из каких средств оплачивать услуги аудиторов? Это был красивый предвыборный лозунг – не более того. Но аудит деятельности любой власти проводить нужно. Это должны делать независимые экономисты, оппозиционные политики и эксперты.

На Ваш взгляд, почему Правительство Тимошенко, анонсированное как «правительство реформаторов» - не провело заметных реформ?

Вы знаете, патриарха человечества Ноя – никто не считает реформатором. Он просто спас все живое именно тогда, когда случился мировой потоп. Если бы у наших политиков и политологов была возможность давать ему советы и если бы он их слушал, то наверное ковчег бы строился до сих пор.

В кризисных ситуациях важно не думать о том, как твои шаги оценивают разные советчики, а нужно уметь принимать жизненно важные решения. Такие решения Тимошенко смогла принять. Это касается банковского сектора, поддержки базовых отраслей, получения международной финансовой помощи. Если бы эти решения не были приняты или были бы не правильными, то в Украине сегодня было бы как в Греции. Вы наверное слышали, что некоторые немецкие политики заявили, что они согласятся оказать финансовую помощь Греции, если она согласится отдать Германии несколько своих островов?...

Ну и, конечно же, не нужно забывать, что во время своего последнего премьерства Тимошенко лично инициировала и запустила реформы в энергетике, в угольной отрасли, в системе госсобственности.

Сергей Тигипко пожелал, чтобы нынешний глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель сохранила свой пост. Как депутат, который занимается активной законодательной деятельностью в предпринимательской сфере, как Вы оцениваете такую перспективу?

Вы знаете, раньше я на эту тему не говорил по этическим причинам, но теперь могу… Именно благодаря бредовым налоговым инициативам Кужель мне пришлось провести множество встреч с предпринимателями, чтобы объяснить, что Ю.Тимошенко им не враг. И пришлось кучу времени потратить на блокирование ее инициатив, иначе бы предприниматели-рыночники вышли бы под Кабмин с акциями протеста. Если новому Кабинету Министров выяснять еще отношения с предпринимателями – пусть назначают Кужель, она им это гарантирует.

Как Вы относитесь к тому, что парламент в пятницу отказался принять закон о налоге на недвижимость?

Лично я поддерживал и поддерживаю такой закон. Я считаю, что богатые должны платить больше налогов, как по сумме, так и по количеству, чем бедные. Яхты, загородные дома, драгоценности, дорогие автомобили, бензин марки «Премиум», чартерные рейсы – на все это должны быть налоги европейского уровня. Это дополнительно несколько десятков миллиардов гривень ежегодных бюджетных поступлений. Ситуация, при которой 10% людей распоряжается 90% богатства, а остальные 90% обладают только 10% богатства – не является нормальной.

Я считаю, что нужно вводить налоги на богатство, которые затем должны поступать в специальный «Фонд Реконструкции и развития» или в местные бюджеты, чтобы потом идти на финансирование национальных проектов – строительство дорог, реконструкцию ЖКХ и пр.

Во время поездки В.Януковича в Москву, Премьер-министр России В.Путин предложил Украине вступать в «Таможенный Союз» России, Белоруссии и Казахстана. Ваше отношение к участию Украины в этом проекте?

На сегодняшний день, такой проект, по большому счету, существует пока в виде идеи. Сам союз начал работать только с нового года, а большинство правил вступит в силу только летом. Еще нет даже статистики, поэтому еще рано говорить даже о выгоде для самих инициаторов.

К тому же, Украина является членом ВТО, и для того, чтобы вступить в этот союз нужно либо дожидаться вступления в ВТО России, Казахстана и Белоруссии, либо проводить консультации со всеми членами ВТО и подписывать отдельные соглашения. Все это сегодня нереально.

Думаю, что все равно пройдет время и в каком-то формате между нашими странами будет существовать особый режим экономического сотрудничества, как между азиатскими, латиноамериканскими странами. Это нормально, когда на региональном уровне отношения углубляются.

В Москве В.Янукович предложил равняться на Россию, хотя все последующие годы Украина вроде бы равнялась на Европу. Так на кого нужно равняться, на Ваш взгляд?

Внутренний стержень нам нужно вырабатывать, а не все время на кого-то равняться. Я тоже пока не понимаю - на что именно нужно равняться у наших российских коллег?... Там, по сути, те же самые социальные и экономические проблемы, только о них меньше говорят и их решают за счет нефтегазовых экспортных поступлений.

А что касается выстраивания нормальных отношений и партнерства там, где есть обоюдная заинтересованность, – так с этим ни один нормальный человек даже спорить не будет.