УЄФА гнівається: часу на зволікання немає

Харків. 2 квітня. УНІАН. Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН висловив жорстку позицію УЄФА щодо перебігу підготовки українських приймаючих міст до проведення Євро-2012 і наголосив, що сьогодні негайно потрібно розв’язати всі проблеми.

Як повідомляє офіційний сайт «Інформаційний центр «Україна-2012», про це М.КАЛЛЕН сказав на зустрічі з представниками українських міст-господарів Євро-2012.

«Часу на зволікання вже немає. Потрібно реагувати якісно та швидко на ті виклики, які постають перед нами», - застеріг високопосадовець УЄФА.

На цій зустрічі Львів представляв його мер Андрій САДОВИЙ, Київ - заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, Донецьк - перший заступник міського голови Микола ВОЛКОВ, Харків - заступник міського голови Віктор ХРИСТОЄВ.

Керівники міст запевнили представника УЄФА в тому, що проблемні питання будуть вирішені та підготовка буде проходити відповідно до вимог і термінів Союзу.

«Наразі УЄФА готує аудит ходу будівництва аеропортів чотирьох українських приймаючих міст», - нагадав М.КАЛЛЕН.

Представники УЄФА та України також обговорили підготовку до офіційного візиту президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, який відвідає українські міста 7-8 квітня цього року.