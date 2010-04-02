Янукович відмовив Семиноженку у праві на дискусію

Харків. 2 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що представники влади категорично не мають права вести дискусії, у яких можуть піддаватися сумніву незалежність і суверенітет України, і вважає, що віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО повинен публічно уточнити свою позиції відносно оприлюдненої ініціативи про союз України, Росії та Білорусі.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою Президента України заяві В.ЯНУКОВИЧА.

“Є незаперечна істина – Україна незалежна суверенна держава. І про це написано в Основному Законі нашої держави. Є наступна істина – Україна активно інтегрується в Європейський Союз. І цей стратегічний напрям зафіксовано, у тому числі, й у моїх неодноразових заявах як Президента України. Я хотів би, щоб про це усі пам’ятали. Чи існує право на дискусію з цього питання? Для мене як для Президента – ні. Для усіх, хто представляє владу – ні. І це категорично”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, що стосується усього суспільства – політологів, експертів, журналістів, просто громадян, - то тут, шукаючи відповідь на запитання, слід керуватися принципом демократії.

“Ми живемо в демократичному суспільстві, де можна вільно публічно висловлювати і обговорювати різні думки, - зазначив глава держави. - У нас є свобода преси. І ми не диктуємо пресі, які теми дискутувати, а які – ні. Бо це було б неправильно. Інша річ, що коли високі державні чиновники беруть участь у дискусіях у прямому ефірі, то вони повинні дуже скрупульозно зважувати кожне своє слово, бо вони висловлюють державну позицію”.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що мав розмову на цю тему з віце-прем’єром В.СЕМИНОЖЕНКОМ. “Без сумніву, Володимир Петрович розуміє і підтримує стратегічний напрям держави. І вся проблема полягає у не зовсім точному висловлюванні СЕМИНОЖЕНКА. Думаю, що віце-прем’єр повинен зважати на це і на майбутнє врахувати”, - заявив Президент і підкреслив, що “віце-прем’єр повинен ще раз чітко і ясно висловити свою позицію про його ставлення до Конституції України та до пріоритетів державної політики”.

“І на цьому інцидент має бути вичерпано. Я проти того, щоб роздмухувати зараз цю тему. Треба зосереджувати зусилля на основному – треба йти вперед. Долати кризу і робити все, щоб підняти рівень життя українців до європейського”, - зауважив Президент.