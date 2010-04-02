У Харкові дорожчає житло

Харків. 2 квітня. УНІАН. На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у березні 2010 року виросла на 0,64% (2 дол.) - до 955 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район із середнім показником 815 дол./кв. м, найдорожчим, - Київський, де середня ціна продажу становила 1173 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбувся в Київському районі - на 0,86% (10 дол.) - до 1173 дол., Ленінському - на 0,61% (6 дол.) - до 992 дол., Комінтернівському - на 0,67% (6 дол.) - до 861 дол., Жовтневому - на 1,10% (10 дол.) - до 887 дол., Фрунзенському - на 0,69% (6 дол.) - до 888 дол., Червонозаводському - на 0,53% (5 дол.) - до 863 дол., Московському - на 0,36% (3 дол.) - до 858 дол./кв. м, Орджонікідзевському - на 0,82% (7 дол.) - до 815 дол./кв. м, районі Дзержинському - на 0,70% (8 дол.) - до 1151 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в лютому ц.р. виросла на 0,35% (3 дол.) - до 948 дол./кв. м, в січні ц.р. - стабілізувалася на рівні 945 дол./кв. м; у 2009 році - знизилася на 30%, або 406 дол., - до 945 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.