Експерти ФФУ встановили, що Девічу несправедливо вилучили з поля

Харків. 2 квітня. УНІАН. Експертна комісія Федерації футболу України, яка розглянула епізод з вилученням гравця харківського «Металіста» Марко ДЕВІЧА в матчі 22-го туру Чемпіонату України з київським «Динамо», встановила, що арбітр матчу Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ помилково показав М.ДЕВІЧУ червону картку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

У витягу з протоколу засідання експертної комісії ФФУ зазначається: «На 36-й хвилині матчу арбітр Ю. МОЖАРОВСЬКИЙ (Львів) помилився, вилучивши з поля футболіста команди «Металіст» М.ДЕВІЧА, прийнявши невірну інформацію асистента арбітра М.ЛЕВКА (Чернівці). Асистент арбітра не розібрався у складних біохімічних діях футболістів Т.МИХАЛИКА та М.ДЕВІЧА під час конфронтації. Футболіст команди ФК «Металіст» (Харків) М.ДЕВІЧ, відступаючи, своєю рукою відштовхнув руку футболіста команди «Динамо (Київ) Т.МИХАЛИКА в області передпліччя, внаслідок чого зігнута у ліктьовому суглобі рука Т.МИХАЛИКА кистю доторкнулась до його ж обличчя. Асистент арбітра помилково визначив, що це була кисть руки М.ДЕВІЧА».

У витягу з протоколу не повідомляється, які наслідки матиме це рішення експертної комісії ФФУ на подальший перебіг подій.

Як повідомляв УНІАН, матч 22-го туру Чемпіонату України між командами «Динамо» і «Металіст» у Києві 28 березня завершився з рахунком 3:0 на користь киян. На момент вилучення з поля «Динамо» вело в рахунку 1:0.

Після гри в Києві президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, а також головний тренер команди Мирон МАРКЕВИЧ заявили, що судді помилково вилучили з поля М.ДЕВІЧА, і керівництво клубу подало в ФФУ з цього приводу свою апеляцію.

У прес-службі повідомили, що М.ДЕВІЧ вийде на поле у матчі наступного, 23-го туру Чемпіонату України з футболу між «Металістом» і симферопольською «Таврією», який відбудеться 3 квітня у Харкові.