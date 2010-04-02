На Харківщині подорожчала земля

Харків. 2 квітня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в березні 2010 року виросла на 0,62%, або 12 дол., - до 1877 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 0,65% (13 дол.) - до 1961 дол./сотка, Дергачівському - на 0,52% (9 дол.) - до 1820 дол./сотка, Чугуївському - на 0,78% (8 дол.) - до 1068 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в лютому ц.р. виросла на 1,54%, або 28 дол., - до 1866 дол. за сотку, в січні ц.р. - на 1,65%, або 30 дол., - до 1837 дол. за сотку; у 2009 році - знизилася на 15,18%, або 323 дол., - до 1808 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.