Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88 грн.

Харків. 2 квітня. УНІАН. На 2 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8683 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,65 грн. (10,66 грн.), Базис - 7,865 (7,928), 10,63 (10,78), Реал-банк - 7,88 (7,93), 10,65 (10,78) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 2 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5000 (на 1 квітня – 792.5000) 100 EUR – 1067.3390 (на 1 квітня – 1068.2108) 10 RUR – 2.6920 (на 1 квітня – 2.6868)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter