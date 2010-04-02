Курси валют у банках Харкова
14:16, 02 квітня 2010Харьків
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Долар 7,86 - 7,88 грн.
Харків. 2 квітня. УНІАН. На 2 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8683 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,65 грн. (10,66 грн.), Базис - 7,865 (7,928), 10,63 (10,78), Реал-банк - 7,88 (7,93), 10,65 (10,78) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 2 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 792.5000 (на 1 квітня – 792.5000)
100 EUR – 1067.3390 (на 1 квітня – 1068.2108)
10 RUR – 2.6920 (на 1 квітня – 2.6868)
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