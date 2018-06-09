Коміль фо, або Як Платіні у Харкові відпочивав душею (фоторепортаж)

Президент УЄФА Мішель Платіні позитивно оцінив хід підготовки Харкова до Євро-2012.

Свою оцінку він висловив на брифінгу за підсумками знайомства делегації УЄФА з реконструкцією Міжнародного аеропорту «Харків» і стадіоном «Металіст» та після презентації Харкова як одного з міст-господарів Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

У Харкові делегацію УЄФА супроводжував і знайомив з об’єктами президент DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський.

«Тут майже проблем немає: стадіон збудовано, готелі існують, все під контролем. Тут занепокоєнь я не бачу», - сказав Платіні на брифінгу.

Президент УЄФА відзначив високі темпи реконструкції аеропорту та робіт на інших об’єктах Харкова.

«Сьогодні триває активна робота, новий аеропорт знаходиться в стадії активної підготовки, і вже багато зроблено», - сказав він.

Говорячи про стадіон «Металіст», Платіні відзначив, що «стадіон дуже хороший, там не треба багато чого змінювати». Що стосується доріг, то він їх «усіх не бачив», і вважає, що дороги об’єктивно постраждали , і це стосується не лише України, а й Франції і загалом всієї Європи.

При цьому Платіні нагадав, що УЄФА «вимагає від України певних зобов’язань», Україна старається, і «вони виконують всі вимоги, які ми висуваємо».

Відповідаючи на запитання, як він оцінює Харків порівняно з іншими приймаючими містами України й Польщі, Платіні не став виокремлювати когось, але зазначив, що «Харків працює добре, він пройшов великий шлях, доведеться зробити ще багато, але все під контролем, все просувається».

Президент УЄФА наголосив, що Україна і Польща вперше в своїй історії проводять такого роду заходи, і це «є викликом», на який доводиться відповідати в умовах економічної кризи та певної політичної нестабільності.

У свою чергу Ярославський висловив задоволення результатами візиту делегації УЄФА, зокрема, тими оцінками, які пролунали в ході інспектування об’єктів.

«Для нас дуже важливо, що Платіні побачив і відмітив той ентузіазм, з яким у Харкові готуються до Євро-2012 і який матеріалізувався в конкретні об’єкти», - сказав Ярославський.

На знімках: Мішель ПЛАТІНІ у Харкові.