Опозиція погрожує акціями протесту у разі здачі інтересів крани

Харків. 21 квітня. УНІАН. Народний депутат від «Наша Україна – Народна самооборона», міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК заявляє, що опозиція вдасться до акцій протесту, якщо влада піде на здачу національних інтересів заради зниження ціни на російський газ.

Про це він заявив у вівторок під час прес-конференції в УНІАН.

«Якщо влада буде вдаватися до методів, які будуть приводити до серйозної шкоди національним інтересам, я думаю, що ми будемо знаходити інші форми протидії, в тому числі масові акції», - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, нова влада турбується не про зменшення ціни на газ для населення, а про зменшення ціни на газ для підприємств, які контролюються Партією регіонів. На його думку, не варто очікувати, що Росія піде на значне зменшення ціни.

Б.ТАРАСЮК не виключає, що за зниження ціни на газ Росія може висунути умову - вступ України до Митного союзу, внаслідок чого наша держава втрачатиме щорічно понад 1 млрд. грн. Ще однією умовою, за його словами, може стати інтеграція України в СНД, відмова від членства в НАТО, відмова від власних національних цінностей та історичної пам’яті, відмова від зовнішньополітичної ідентичності, що включатиме відмову від позиції України як регіонального лідера.

Крім того, додав народний депутат, також РФ може вимагати від керівництва України в обмін на зниження ціни на газ пролонгацію базування ЧФ РФ в Криму.

Загрози, на думку Б.ТАРАСЮКА, можуть чекати й на атомну енергетику. Зокрема, за його словами, Росія може вимагати інтеграції нашої атомної енергетики в російську ядерну галузь, а також відмовитися від контракту з американською компанією WestingHouse про закупівлю ядерного пального для українських атомних електростанцій та підписати угоду про будівництво заводу із збагачення урану з російською компанією ТВЕЛ на умовах паритетності власності. Також Росія може вимагати дозволити їй будівництво двох енергоблоків ХАЕС з наступним співвласництвом та вивезення в Росію високозбагаченого урану.

Крім того, Б.ТАРАСЮК вважає, що одним з елементів торгу є можлива інтеграція українського концерну «Антонов» у російську авіапромисловість.

«Передбачається, що угода буде підписана до 1 серпня. В цій угоді передбачається, що український концерн «Антонов» бере участь в установчому капіталі відкритого акціонерного товариства «Об’єднана авіабудівна корпорація» шляхом внесення 50%+1 акцій. Тут також передбачається, що наглядову раду буде очолювати росіянин», - сказав народний депутат.

Росія, за його словами, може претендувати і на доступ до українських стратегічних промислових об’єктів. Зокрема, передбачається участь російських бізнес-структур в приватизації Одеського припортового заводу, концерну «Стірол», «Луганськтепловозу», додав Б.ТАРАСЮК.

«Передбачається також, що Росія отримає назад у свою власність Кременчуцький нафтопереробний завод та матиме співвласність на «Мотор-Січі» та харківському «Турбоатомі», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зауважив, що Росія в обмін на зниженні ціни на газ пропонуватиме Україні створити газотранспортний консорціум з передачею в його управління української ГТС, передати в концесію українські газосховища, отримати прямий доступ до внутрішнього українського ринку газу, а також участь російських підприємств в приватизації облгазів.

«Крім того, українська влада нічого іншого не знайшла як пообіцяти Росії збільшення обсягів імпортованого газу, і такий обсяг передбачається збільшити до 8,3%», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК, наголосив, що опозиція на законодавчому рівні має намір протистояти таким намірам влади, які означають здачу національних інтересів.

«Ми вже готуємо відповідні проекти постанов, законопроекти, та всі ці моменти будуть враховані в наших пропозиціях до проекту Держпрограми соціального та економічного розвитку на 2010 рік», - додав він.