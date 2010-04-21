У ДТП на Харківщині загинуло двоє людей

Харків. 21 квітня. УНІАН. Унаслідок ДТП на трасі Харків-Київ-Довжанський в селі Волохів Яр на Харківщині загинуло двоє осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Повідомлення про ДТП до чергової частини Чугуївського райвідділу міліції надійшло 20 квітня о 6.50. В результаті лобового зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та ВАЗ-21011 постраждали троє людей, що знаходились в них.

На момент прибуття рятівників всі троє були живі, але затиснуті конструкціями автомобілів. Для їхнього визволення бійці МНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент. Постраждалих доправили до медичних закладів, але врятувати всіх, на жаль, не вдалося. Водій ВАЗ-2106 помер у Чугуївській центральній лікарні, його пасажир знаходиться у реанімації. Водій ВАЗ-21011 помер у 4-й лікарні невідкладної допомоги в Харкові.