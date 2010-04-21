Янукович і Медведєв скасували візит на авіаційний завод

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Харкова з робочою поїздкою, у рамках якої зустрінеться з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою передбачена зустріч глав двох держав у вузькому колі, переговори у розширеному складі офіційних делегацій, а також спільна прес-конференція в обласній державній адміністрації.

Як повідомлялося, під час зустрічі та переговорів президенти планують обговорити широке коло співробітництва між державами, зокрема, в енергетичній сфері, літакобудуванні, стосовно базування Чорноморського флоту РФ, а також прикордонного співробітництва між регіонами України і Росії.

Вчора пізно ввечері програма перебування президентів України і Росії у Харкові була скоригована, зокрема, було скасоване раніше заплановане відвідування В.ЯНУКОВИЧЕМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ Харківського авіаційного заводу.

Як зазначив представник офіційної делегації Росії, це може бути пов’язано із напруженим графіком Д.МЕДВЕДЄВА, в результаті чого він прибуде до Харкова дещо пізніше, ніж планувалося.

У складі офіційної української делегації до Харкова також прибули глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, його заступники Ганна ГЕРМАН і Сергій ГОНЧАРУК, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, а також керівники шести регіонів України - Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської, Запорізької та Криму.