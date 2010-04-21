У Лозовій обвалився міст

Харків. 21 квітня. УНІАН. Сьогодні вночі сталося руйнування огорожі та пішохідного тротуару шляхопроводу через залізничну колію станції Лозова на 928 км ділянці Харків-Лозова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

За його даними, внаслідок руйнування частини мосту припинено рух автодорогою «Харків – Павлоград». Залізничні колії та кабельні мережі внаслідок падіння уламків не були пошкоджені, рух залізничного транспорту не припинявся. Жертв та постраждалих немає.

В.БАБАЄВ підкреслив, що фахівці облдержадміністрації одразу виїхали на місце та обстежили стан шляхопроводу. Рух автотранспорту організовано через об’їзні шляхи. Керівництво Південної залізниці звернулося до «Укрзалізниці» із запитом про дозвіл на проведення ремонтних робіт.

За словами В.БАБАЄВА, завтра очікується приїзд до Харківської області міністра з питань надзвичайних ситуацій України Нестора ШУФРИЧА для вирішення проблеми утилізації боєприпасів, що зберігаються на арсеналі в Лозовій, «і він також ознайомиться з ситуацію на шляхопроводі».

За попередньою інформацією, частина мосту обвалилася через одночасний проїзд по ньому трьох вантажівок.

Довідка УНІАН. Шляхопровід побудовано на початку 1960-х років. Довжина – 250 м, ширина – 7 м, ширина тротуарів – 1,5 м. Знаходиться у власності «Укрзалізниці». У 1999 р. шляхопровід був обстежений і визнаний аварійним, внаслідок чого були введені швидкісні обмеження та обмеження навантажень до дорожнє полотно. У 2007 році розпочата розробка проектно-кошторисної документації, яка зараз знаходиться на стадії завершення та проходить експертизу.